Обама охарактеризовал свои контакты с Путиным как деловые

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама полагает, что его личные контакты с президентом России Владимиром Путиным протекали в деловом ключе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ответ на вопрос, какими были отношения между Путиным и Обамой, Эрнест заявил журналистам, что, по словам президента США, «Путин был довольно прямолинеен и вел себя по-деловому».

Эрнест также добавил, что «общественное восприятие закулисных контактов Обамы и Путина не всегда оказывается верным». Главы государств взаимодействовали в деловом ключе.