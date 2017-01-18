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Обама охарактеризовал свои контакты с Путиным как деловые

Президент США считает, что российский лидер всегда вел себя прямолинейно

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама полагает, что его личные контакты с президентом России Владимиром Путиным протекали в деловом ключе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ответ на вопрос, какими были отношения между Путиным и Обамой, Эрнест заявил журналистам, что, по словам президента США, «Путин был довольно прямолинеен и вел себя по-деловому».

Эрнест также добавил, что «общественное восприятие закулисных контактов Обамы и Путина не всегда оказывается верным». Главы государств взаимодействовали в деловом ключе.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Обама охарактеризовал свои контакты с Путиным как деловые

Президент США считает, что российский лидер всегда вел себя прямолинейно

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