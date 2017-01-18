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Агеев ушел с поста руководителя «Справедливой России» в Москве

Причиной стало расхождение во взглядах на политическую роль организации

Бывший депутат Госдумы Александр Агеев («Справедливая Россия») покидает пост руководителя московского отделения партии, сообщил «Известиям» источник в организации. Агеев сложил полномочия 17 января по собственному желанию и остается членом партии.

В заявлении для соратников Агеев сообщил, что его уход связан с различными представлениями о роли «Справедливой России» в жизни Москвы и страны в целом. Политик заявил, что ему не всегда удавалось донести свою позицию до руководства партии. При этом он подчеркнул, что остается членом партии и продолжит «следовать в своей деятельности принципам социальной справедливости».

По предварительным данным, эсеры рассматривают ряд кандидатур в качестве замены Агееву, в том числе – кандидатуру экс-депутата Госдумы Андрея Туманова.

Агеев возглавлял «Справедливую Россию» в Москве в течение шести лет, участвовал в избирательной кампании по выборам муниципальных депутатов в 2012 году, когда от партии в местные совет депутатов столицы было избрано 128 человек.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Агеев ушел с поста руководителя «Справедливой России» в Москве

Причиной стало расхождение во взглядах на политическую роль организации

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