Правительство ужесточит наказание за продажу нелегального алкоголя

Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект об ужесточении наказания за нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции в Уголовный кодекс РФ. Однако в письме из правительства говорится, что штраф в 3 млн рублей «представляется чрезмерным».

Напомним, парламентарии предложили дополнить УК новыми пунктами, согласно которым штраф за оборот алкоголя без лицензии будет составлять от 2 млн до 3 млн рублей, либо в размере до двухлетнего дохода. Также изменения в УК позволяют приговорить преступника к принудительным работам на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок.

Сейчас эти преступления подпадают под статью 171.1 УК, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и возможность тюремного срока до шести лет.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже предложил принять законопроект к рассмотрению и включить его в примерную программу работы на весеннюю сессию 2017 года.

Подробнее — в материале «Известий»: Правительство одобрило ужесточение наказания за нелегальный алкоголь