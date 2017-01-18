Правительство ужесточит наказание за продажу нелегального алкоголя

Парламентарии предложили штрафовать за оборот спиртного без лицензии на сумму от 2 млн до 3 млн рублей
Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект об ужесточении наказания за нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции в Уголовный кодекс РФ. Однако в письме из правительства говорится, что штраф в 3 млн рублей «представляется чрезмерным».
Напомним, парламентарии предложили дополнить УК новыми пунктами, согласно которым штраф за оборот алкоголя без лицензии будет составлять от 2 млн до 3 млн рублей, либо в размере до двухлетнего дохода. Также изменения в УК позволяют приговорить преступника к принудительным работам на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок.
Сейчас эти преступления подпадают под статью 171.1 УК, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и возможность тюремного срока до шести лет.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже предложил принять законопроект к рассмотрению и включить его в примерную программу работы на весеннюю сессию 2017 года.
Подробнее — в материале «Известий»: Правительство одобрило ужесточение наказания за нелегальный алкоголь
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