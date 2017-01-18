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Сбербанк предложил растянуть перевод бюджетников на «Мир» на три года

Банк намерен избежать издержек, к которым привел бы единовременный перевод всех 30 млн держателей

Сбербанк выступил с предложением перевести работников бюджетной сферы на карты платежной системы «Мир» не единовременно, как это планируется, а в течение трех лет, чтобы избежать резкого удара по банку. Сбербанк направил соответствующее предложение в ЦБ РФ.

Предполагалось, что перевод бюджетников на карты «Мир» произойдет с 1 января 2018 года. Именно эти карты, которые выпускает Национальная система платежных карт (НСПК), должны заменить привычные Visa и MasterCard.

— Сбербанк просит продлить срок хотя бы на три года. В банке посчитали, что логичнее было бы распределить расходы на выпуск карт на этот срок, — рассказал источник «Известий» на финансовом рынке.

Он отметил, что Сбербанк объясняет эту идею затратностью процесса выпуска сразу 30 млн карт. Более того, с такими издержками банк сталкивался бы регулярно, так как раз в три года карты перевыпускаются, что стало бы значительным ударом по нему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сбербанк просит отложить «Мир» на три года

Известия // среда, 18 января 2017 года

Сбербанк предложил растянуть перевод бюджетников на «Мир» на три года

Банк намерен избежать издержек, к которым привел бы единовременный перевод всех 30 млн держателей

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