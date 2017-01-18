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Глава Пентагона: Действия РФ ограничивают возможности сотрудничеста

Министр обороны США считает, что из-за действий российских властей у стран не получился диалога по сирийскому конфликту

Уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью Bloomberg заявил, что США должны продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на то, что их становится все меньше из-за действий российских властей.

«Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но они все больше сужаются со временем. Это та траектория, которую выбрала Россия», — сказал глава ведомства.

Картер добавил, что сотрудничество все еще возможно там, где интересы США и России совпадают. В частности, речь идет о позиции по ядерным программам КНДР и Ирана.

При этом министр обороны США подчеркнул, что в случае борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии у стран диалог не получился.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подводя итоги второго президентского срока Барака Обамы, заявил, что его результатом стала беспрецедентная деградация отношений между Россией и США.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Глава Пентагона: Действия РФ ограничивают возможности сотрудничеста

Министр обороны США считает, что из-за действий российских властей у стран не получился диалога по сирийскому конфликту

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