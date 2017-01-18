Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

В аэропорту LaGuardia в Нью-Йорке столкнулись два пассажирских самолета авиакомпаний American Airlines и American Eagle, на борту обоих самолетов были пассажиры, в связи с происшествием были отложены несколько вылетов.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени. Пассажирский лайнер American Airlines находился у ангарных ворот, когда его протаранил крылом буксируемый борт American Eagle, сообщает Федеральное агентство новостей.

На борту одного самолета находилось 97 пассажиров, на борту другого — 56. По счастливой случайности, пострадавших нет. В связи с происшествием было отменено несколько рейсов.