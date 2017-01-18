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Телеканал RT начал транслироваться в штаб-квартире ООН

Постпред РФ Виталий Чуркин назвал RT и ООН самыми узнаваемыми аббревиатурами в мире

Российский телеканал RT официально вошел в список транслируемых по внутреннему телевидению ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, на церемонии подписания соглашения об этом присутствовали генеральный директор RT Алексей Николов и постпред России Виталий Чуркин.

Соглашение о трансляциях подписали гендиректор канала Алексей Николов и заместитель генерального секретаря ООН по общественной информации Кристина Галлах, передает ТАСС.

Чуркин отметил, что RT смотрят послы и министры иностранных дел, главы государств и правительств. Кроме этого, они активно обсуждают увиденное в эфире RT, отметил постпред.

«Теперь они могут делать это, не покидая стены ООН», — сказал Чуркин.

RT расположился на 66-й кнопке, что Чуркин назвал удобным, так как это легко запоминается. Включение RT в список транслируемых в ООН каналов также приветствовала Кристина Галлах, так как это поможет показать зрителям и альтернативные мнения.

В внутреннее телевидение ООН входят порядка 50 каналов, включая BBC, CNN, "Аль-Джазиру" на английском и арабском языках, France 24 и японский NHK.

Российский Первый канал транслировался в ООН в течение нескольких лет, однако потом его исключили.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Телеканал RT начал транслироваться в штаб-квартире ООН

Постпред РФ Виталий Чуркин назвал RT и ООН самыми узнаваемыми аббревиатурами в мире

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