Гребенщиков проведет в Москве рок-фестиваль памяти Доктора Лизы

Второй благотворительный рок-фестиваль «Разные люди» будет посвящен памяти руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в авиакатастрофе Ту-154.

Инициатором проведения мероприятия, которое состоится 22 февраля в Москве, стал лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на соорганизатора фестиваля Евгения Евстигнеева.

«Это инициатива Бориса Борисовича Гребенщикова и наша гражданская позиция», — рассказал он.

Свое участие в концерте, который пройдет в клубе Stadium, уже подтвердили группы «Аквариум», «Сурганова и оркестр», «Воскресение», «Разные люди» и Jack Action.

По словам представителя оргкомитета, собранные от продажи билетов деньги пойдут в фонд «Справедливая помощь», а также будут потрачены на адресную помощь больным детям.



Елизавета Глинка погибла в катастрофе самолета Ту-154 25 декабря 2016 года. На борту также находились военнослужащие, представители СМИ и артисты Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова.

Первый фестиваль «Разные люди» прошел в мае 2016 года.