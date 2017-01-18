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Один из пострадавших при взрыве на заводе в Бийске скончался

В здании предприятия проводились работы по подготовке к реконструкции

Один из четырех пострадавших при взрыве на Бийском олеумном заводе в Алтайском крае умер в больнице, сообщается на официальном сайте завода.

В здании предприятия проводились работы по подготовке к реконструкции. Оборудование было обезврежено и демонтировано.

«При демонтаже фундаментов с помощью пневмоинструмента произошел «хлопок» с выбросом фрагментов фундамента. При этом получили травмы четыре работника предприятия. Один из них скончался в больнице», — говорится в сообщении завода.

Здание, в котором проводились работы, принадлежало цеху по производству взрывчатых веществ и не эксплуатировалось более 20 лет.

Взрыв на территории оборонного предприятия, выпускающего взрывчатые вещества, произошел днем во вторник.

По факту ЧП создана комиссия, проводится расследование. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, взрыв обошелся без вредных выбросов в атмосферу, а само предприятие, где случилось ЧП, находится на расстоянии более одного километра от жилой зоны.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Один из пострадавших при взрыве на заводе в Бийске скончался

В здании предприятия проводились работы по подготовке к реконструкции

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