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Уфа готовится к Матчу звезд КХЛ

Он пройдет в рамках недели звезд хоккея

В Уфе проходит Неделя звезд хоккея. Ее главным событием должен стать Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Всезвездный уикенд проведут в два этапа. В частности, 21 января пройдет традиционное мастер-шоу, а на следующий день начнется турнир команд четырех дивизионов.

Тем временем, накануне были названы имена капитанов четырех команд — участниц Матча звезд КХЛ.

Капитаном команды дивизиона Боброва будет нападающий питерского СКА Павел Дацюк. Капитаном команды дивизиона Харламова — ведущий форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Нападающий подмосковного «Витязя» Максим Афиногенов возглавит команду дивизиона Тарасова. В команде дивизиона Чернышева капитаном выбран защитник омского «Авангарда» Евгений Медведев.

Кроме того, к Матчу звезд КХЛ будет приурочен республиканский финал турнира «Золотая шайба» среди сельских команд.

Как сообщает ИА «Башинформ», в нем примут участие воспитанники сельских дворовых команд. Ранее они стали победителями муниципальных, районных и зональных отборочных соревнований.

Агентство отмечает, что в рамках турнира до марта должны пройти семь финальных туров среди сельских и городских команд юношей (в возрасте от 10 до 15 лет) и девушек (в возрасте от 12 до 17 лет).

Известия // среда, 18 января 2017 года

Уфа готовится к Матчу звезд КХЛ

Он пройдет в рамках недели звезд хоккея

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