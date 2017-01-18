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У жителя Благовещенска угнал автомобиль его бывший владелец

Кража производилась прямо под окнами дома с помощью автопогрузчика

Необычный случай угона автомобиля произошел в Благовещенске. Ночью во двор одного из домов заехал автопогрузчик и увез припаркованный автомобиль. Момент похищения снял на видео один из свидетелей преступления.

Хозяин машины обратился в полицию. Изучив видеозапись, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался бывший владелец похищенного автомобиля. Выяснилось, что он успел перегнать машину в заранее арендованный гараж. Причиненный ущерб составил 250 тыс. рублей, сообщает ИА «Амур.инфо».

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО. Похищенную машину вернули законному владельцу.

Известия // среда, 18 января 2017 года

У жителя Благовещенска угнал автомобиль его бывший владелец

Кража производилась прямо под окнами дома с помощью автопогрузчика

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