У жителя Благовещенска угнал автомобиль его бывший владелец

Необычный случай угона автомобиля произошел в Благовещенске. Ночью во двор одного из домов заехал автопогрузчик и увез припаркованный автомобиль. Момент похищения снял на видео один из свидетелей преступления.

Хозяин машины обратился в полицию. Изучив видеозапись, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался бывший владелец похищенного автомобиля. Выяснилось, что он успел перегнать машину в заранее арендованный гараж. Причиненный ущерб составил 250 тыс. рублей, сообщает ИА «Амур.инфо».

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО. Похищенную машину вернули законному владельцу.