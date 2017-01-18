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Более 70 заповедных территорий находятся в Мурманской области

По словам спецпредставителя президента Сергея Иванова, такого нет ни в одной европейской стране

В Мурманской области сейчас расположены более 70 заповедников. Это территории федерального, регионального и местного значения.

По словам спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, этими параметрами надо гордиться.

Иванов заявил, что не знает ни одной европейской страны, где бы было столько особоохраняемых природных территорий.

«Нет таких примеров», - цитирует спецпредставителя ИА «Би-порт».

Как писали «Известия», накануне в мурманском Никеле заработал визит-центр международного природного заповедника «Пасвик».

Предполагается, что там представители власти, ученые и экологи  будут проводить общественные дискуссии.

Также центр должен стать базой для экологического просвещения жителей Заполярья.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Более 70 заповедных территорий находятся в Мурманской области

По словам спецпредставителя президента Сергея Иванова, такого нет ни в одной европейской стране

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