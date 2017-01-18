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Удивительная жизнь Такеши Китано: правда или вымысел о режиссере

18 января японский мастер празднует 70-летний юбилей

Фото: Кино без границ

Такеши Китано — один из главных многостаночников современного кинематографа, который, кажется, перепробовал в искусстве всё. Режиссер, сценарист, актер, телеведущий, писатель — это лишь часть профессий, которые он успел освоить за последние 70 лет.

Автор фильмов «Жестокий полицейский», «Фейерверк», «Кикуджиро», «Затоичи», «Брат якудзы» завоевал за эти годы кучу премий, удостаивался государственных наград и стал символом японского кино. При этом у Такеши насыщенная не только карьера, но и личная жизнь. Событий, происходивших с ним, иным хватило бы на несколько поколений. В честь 70-летнего юбилея Китано «Известия» предлагают читателям пройти тест и выяснить, где правда о режиссере, а где — ложь.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Удивительная жизнь Такеши Китано: правда или вымысел о режиссере

Удивительная жизнь Такеши Китано: правда или вымысел о режиссере18 января японский мастер празднует 70-летний юбилей

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Удивительная жизнь Такеши Китано: правда или вымысел о режиссере

Удивительная жизнь Такеши Китано: правда или вымысел о режиссере

18 января японский мастер празднует 70-летний юбилей

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