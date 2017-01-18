В барнаульском «Ашане», где обрушилась крыша, гниют продукты

Фрукты, овощи, рыба и морепродукты начали гнить в барнаульском «Ашане», крыша которого обвалилась в конце декабря.



В районе магазина стоит неприятный специфический запах, передает ресурс altapress.ru со ссылкой на рабочих, которые ремонтируют кровлю.

Между тем, представители ритейлера пока не дали ответа на вопрос о том, что дальше будет с магазином.



По словам директора по внешним коммуникациям торговой сети «Ашан» Марии Курносовой, решения пока нет. Оно будет принято только тогда, когда у собственника будет официальное разрешение на возобновление эксплуатации.



Как писали «Известия», крыша в ТРЦ обвалилась 26 декабря. Обрушение произошло в том районе, где располагался «Ашан».



Эксперты установили, что конструкции рухнули из-за минимального запаса их несущей способности. Дополнительные нагрузки не были предусмотрены.