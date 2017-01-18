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В барнаульском «Ашане», где обрушилась крыша, гниют продукты

Ритейлер пока воздерживается от комментариев, что дальше будет с гипермаркетом

Фрукты, овощи, рыба и морепродукты начали гнить в барнаульском «Ашане», крыша которого обвалилась в конце декабря.

В районе магазина стоит неприятный специфический запах, передает ресурс altapress.ru со ссылкой на рабочих, которые ремонтируют кровлю.

Между тем, представители ритейлера пока не дали ответа на вопрос о том, что дальше будет с магазином.

По словам директора по внешним коммуникациям торговой сети «Ашан» Марии Курносовой, решения пока нет. Оно будет принято только тогда, когда у собственника будет официальное разрешение на возобновление эксплуатации.

Как писали «Известия», крыша в ТРЦ обвалилась 26 декабря. Обрушение произошло в том районе, где располагался «Ашан».

Эксперты установили, что конструкции рухнули из-за минимального запаса их несущей способности. Дополнительные нагрузки не были предусмотрены.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В барнаульском «Ашане», где обрушилась крыша, гниют продукты

Ритейлер пока воздерживается от комментариев, что дальше будет с гипермаркетом

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