ГД: критика генсека СЕ по закону о декриминализации побоев недопустима

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что критика генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в адрес законопроекта о декриминализации побоев в отношении близких родственников — это недопустимое давление на депутатов.

Напомним, 16 января Ягланд направил письмо председателям ГД и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, в котором отметил, что «глубоко обеспокоен» в связи с тем, что подобный законопроект рассматривается в нижней палате парламента.

«Когда речь идет о принятии решения в Госдуме РФ, это вопрос депутатов Госдумы, и, во-первых, это вопрос рассмотрения законопроекта, который принят лишь в первом чтении и будет рассматриваться во втором, в третьем чтении, затем он будет рассматриваться в Совете Федерации. Иными словами, это право законодателей», — подчеркнул Володин.

Председатель добавил, что генсек СЕ, должностное лицо и «уважаемый человек», не должен пытаться повлиять на принятие решения.

«У нас есть законы, которые защищают депутатов от такого вмешательства, от такого давления. Потому что на самом деле это недопустимо», — резюмировал Володин, подчеркнув, что закон резонансный, и в ГД исходят из недопустимости вмешательства в семью.

«Это вопрос очень тонкий и, конечно, при рассмотрении во втором чтении будем учитывать в первую очередь мнение общества, как общество реагирует на принятие этого вопроса», — пояснил он.