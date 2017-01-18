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В Сыктывкаре устроили голосование по вопросу елки на главной площади

Жители выбирали, какой она должна быть: искусственной или настоящей

В Сыктывкаре подвели итоги голосования среди жителей города по вопросу о том, какой должна быть главная городская елка. В итоге администрация города в следующем году установит на площади пластиковое дерево.

Из 2 тыс. проголосовавших 1,6 тыс. выступили за искусственную ель. Идея не понравилась примерно 400 жителям города, и около 200 сказали, что им всё равно.

В мэрии говорят, что искусственное дерево городу помогут приобрести местные предприниматели. А если будут найдены новые спонсоры, то в городе появится и новая иллюминация.

Как отмечает ИА «Коминиформ», сейчас через интернет пластиковую елку высотой 20 м можно купить примерно за 1,5 млн рублей.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В Сыктывкаре устроили голосование по вопросу елки на главной площади

Жители выбирали, какой она должна быть: искусственной или настоящей

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