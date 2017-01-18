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Глава Бурятии предложил запретить в РФ фосфатные стиральные порошки

Использование такой бытовой химии способствует загрязнению озера Байкал

Глава Бурятии считает, что для сохранения Байкала необходимо россиянам необходимо прекратить использование фосфатных стиральных порошков. Такое предложение от его имени в правительство РФ отправит министерство природных ресурсов республики, сообщает ИА FlashSiberia.

По мнению Вячеслава Наговицына, следует запретить не только ввоз опасной бытовой химии и ее производство в России, но и начать выпуск более экологичных порошков. Он отметил, что фосфатные средства загрязняют озеро Байкал. Но чтобы не оставить людей без недорогой домашней химии, промышленность должна найти замену таким средствам.

До 50% мелководья озера Байкал в последние годы покрыла спирогира — вид нитчатых водорослей. По мнению экологов, она убивает уникальную экосистему, гибнет кормовая база байкальского омуля. Одной из причин распространения спирогиры является повышение концентрации в воде фосфатов, попадающих в озеро вместе с бытовыми стоками. Большинство моющих средств в РФ содержат от 15 до 40% триполифосфата натрия, всего 1 г которого стимулирует образование 5–10 кг водорослей.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Глава Бурятии предложил запретить в РФ фосфатные стиральные порошки

Использование такой бытовой химии способствует загрязнению озера Байкал

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