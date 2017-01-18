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Британские ученые предлагают изучать смайлы для раскрытия личности

Установлено, что в мозге человека активны одни и те же области как при употреблении эмодзи, так и при жестикулировали руками и мимике

Ученые-социологи Эдж-Холлского университета в Великобритании предложили всерьез изучать смайлики, эмодзи и другие средства невербальной коммуникации в интернете, поскольку это поможет лучше понимать характер автора сообщений. Об этом авторы исследования заявили в своей статье, опубликованной в научном журнале Trends in Cognitive Sciences.

Авторы убеждены, что в переписке смайлики и эмодзи носят тот же характер, как мимика и жесты при живом общении – активность мозга человека при этом идентична в обоих случаях. Таким образом, люди могут максимально точно передать свой посыл и эмоциональную окраску сообщения, сообщает телеканал «360».

«Эмодзи помогают заменить жесты и лучше выразить эмоции,— считает киберпсихолог Линда Кайе. — Эмодзи имеют множество сходств с нашими жестами при общении, особенно в том, в каких ситуациях мы их используем».

Исследователи также убеждены, что по смайликам можно оценить и социальную интеграцию человека, а то, как он их использует, влияет на восприятие людьми друг друга. Например, многие люди часто начинают судить об окружающих по их смайлам и часто оказываются неправы, каки в случае с жестами и мимикой лица.

Первые смайлики появились более 30 лет назад одновременно с появлением первых сложных компьютерных сетей в США, сообщает «РИА Новости». Сегодня их используют около 90% пользователей сети. Хотя многие не понимают их значения. Поэтому ученые решили изучить роль смайлов в виртуальном общении.

Исследование психологов и социологов может состояться при содействии пользователей соцсетей, ведь в интернете разговоры записываются. Массив информации для изучения огромен, однако большинство психологов не считает эмодзи и смайлы полноценными аналогами эмоций и жестов. Кайе считает это мнение ошибочным, тем более что его уже опровергли серьезные социологические и психологические интернет-исследования. Изучение того, как люди выражают свои эмоции с помощью смайлов, по мнению ученых, поможет верно идентифицировать личность, выявить психические проблемы. Фактически, как заключают ученые, необходимо создать новую научную дисциплину – киберпсихологию.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Британские ученые предлагают изучать смайлы для раскрытия личности

Установлено, что в мозге человека активны одни и те же области как при употреблении эмодзи, так и при жестикулировали руками и мимике

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