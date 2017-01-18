Челябинские хирурги провели уникальную операцию двухдневному малышу

В Челябинской областной детской клинической больнице прошла уникальная операция по атрезии пищевода двухдневному младенцу из Сатки. При этой патологии пищевод не имеет связи с желудком. Аномалия угрожала жизни новорожденного и требовала срочного вмешательства хирургов-неонатологов.

По информации ИА «Урал-пресс-информ», сейчас младенец уже готов к выписке. Он находится на грудном вскармливании и постепенно прибавляет в весе.

В 2016 году в клинике было проведено 13 подобных операций, каждая из которых сравнима с работой ювелиров. У неонатальных хирургов есть специально оборудованная операционная, где поддерживается особый температурный режим.