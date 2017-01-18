Под Тверью водителям предлагают ехать в С.-Петерсбург

На новой развязке под Тверью появился указатель с опечаткой.



Он предлагает водителям проехать в С.-Петерсбург — город с названием на иностранный манер.



Как предполагает ИА «ТВЕРИГРАД», судя по всему, таким образом название города было переведено с латиницы.

Эту новость уже активно комментируют в сети. В частности, интернет-пользователи предлагают изменить название российской столицы на «Москоу», чтобы «всё было в одном стиле».

Многие удивляются, почему знак был установлен, ведь ошибку могли заметить и ранее и попытаться переделать указатель.



Много и оптимистически настроенных граждан. Они радуются тому, что знак повесили не вверх ногами.