Под Тверью водителям предлагают ехать в С.-Петерсбург

На новой развязке установили указатель с опечаткой
На новой развязке под Тверью появился указатель с опечаткой.
Он предлагает водителям проехать в С.-Петерсбург — город с названием на иностранный манер.
Как предполагает ИА «ТВЕРИГРАД», судя по всему, таким образом название города было переведено с латиницы.
Эту новость уже активно комментируют в сети. В частности, интернет-пользователи предлагают изменить название российской столицы на «Москоу», чтобы «всё было в одном стиле».
Многие удивляются, почему знак был установлен, ведь ошибку могли заметить и ранее и попытаться переделать указатель.
Много и оптимистически настроенных граждан. Они радуются тому, что знак повесили не вверх ногами.