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В нижегородском заповеднике северные олени сбрасывают рога

Это происходит согласно законам природы, говорят специалисты

В Керженском заповеднике, что под Нижним Новгородом, северные олени, обитающие в вольере, начали сбрасывать рога. Первыми от них освободился старший самец Игнат.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу заповедника, все сброшенные рога передадут в научный отдел. Позже их включат в экспозицию в местном экоцентре.

Впервые северный олененок родился в заповеднике в июне прошлого года. Теперь в вольере проживают три представителя этого вида парнокопытных млекопитающих.

Как напоминает агентство, в регионе северные олени исчезли в начале XX века в результате перепромысла.

Заповедник пытается восстановить поголовье с 2014 года.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В нижегородском заповеднике северные олени сбрасывают рога

Это происходит согласно законам природы, говорят специалисты

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