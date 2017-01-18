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В Амурской области погиб 18-летний солдат-срочник

По предварительным данным, парень совершил самоубийство

В одной из воинских частей Белогорского гарнизона погиб солдат-срочник. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, 18-летний парень покончил с собой из-за сложной моральной и материальной обстановки, которая сложилась в его семье после смерти отца. Однако родственники не верят, что он мог совершить суицид.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 января в воинской части № 53790 в Амурской области. На территории четвертого филиала военного город обнаружили тело солдата, проходившего службу в роте связи. По факту гибели военнослужащего проводится проверка, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Восточного военного округа.

Молодой человек был родом из Краснослободского района Республики Мордовия. Родственники не верят в то, что жизнерадостный парень мог покончить с собой и считают, что в воинской части его избивали. Известно, что до армии он жил в деревне и любил кататься на мотоцикле, у него была любимая девушка.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В Амурской области погиб 18-летний солдат-срочник

По предварительным данным, парень совершил самоубийство

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