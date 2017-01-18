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В Брянске подсчитали скверы, парки и леса

За десятилетие их прибавилось почти на 200 га

Брянские власти поставили на государственный кадастровый учет леса, урочища и балки общей площадью более 1,2 тыс. га.

Это примерно на 170 га больше, чем было в 2003 году. Тогда площадь городских лесов в областном центре составляла чуть более 1 тыс. га.

Кроме того, в кадастр включили 78 городских парков и скверов площадью 51 га.

Теперь должен быть составлен и утвержден лесохозяйственный регламент на городские леса, парки и скверы, сообщает ресурс NASHBRYANSK.RU.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В Брянске подсчитали скверы, парки и леса

За десятилетие их прибавилось почти на 200 га

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