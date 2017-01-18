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Более 3 тыс «незамерзайки» изъяли в Липецкой области

Нарушители выплатили штрафы в размере 88 тыс. 500 рублей с декабря прошло года

Сотрудники Роспотребнадзора в Липецке с декабря прошлого года провели 77 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов по изготовлению «незармерзайки». При трех проверках объектов выявлены экземпляры стеклоомывающей жидкости со значительным превышением метанола.

Согласно результатам лабораторных исследований, установлено, что 4 образца «незармерзайки» не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, отмечает GOROD48.

За этот же период было арестовано 35 л стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола. Кроме того, было изъято 3534,2 л «незамерзайки», которую производили нелегально.

Всего составлено 48 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 31 постановление о привлечении виновных к административной ответственности, наложено штрафов на общую сумму 88 тыс. 500 рублей.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Более 3 тыс «незамерзайки» изъяли в Липецкой области

Нарушители выплатили штрафы в размере 88 тыс. 500 рублей с декабря прошло года

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