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Половина граждан США верит во вмешательство РФ в выборы

Всего 36% респондентов не думает, что Россия проводила хакерские атаки

Опрос, проведенный американскими телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, показал, что более 51% граждан США верят, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Штатах, совершая хакерские атаки на серверы Демократической партии.

Всего 35% респондентов так не считают.

Треть опрошенных считает, что избранный президент Америки Дональд Трамп «имеет слишком дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые неприемлемы для президента США», передает «Интерфакс». 24% респондентов придерживаются обратного мнения.

47% опрошенных демократов уверены, что Хиллари Клинтон одержала бы на выборах победу, если бы не хакерские атаки. Всего 5% республиканцев верят в такой результат.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Половина граждан США верит во вмешательство РФ в выборы

Всего 36% респондентов не думает, что Россия проводила хакерские атаки

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