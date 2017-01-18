Половина граждан США верит во вмешательство РФ в выборы

Опрос, проведенный американскими телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, показал, что более 51% граждан США верят, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Штатах, совершая хакерские атаки на серверы Демократической партии.

Всего 35% респондентов так не считают.

Треть опрошенных считает, что избранный президент Америки Дональд Трамп «имеет слишком дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые неприемлемы для президента США», передает «Интерфакс». 24% респондентов придерживаются обратного мнения.

47% опрошенных демократов уверены, что Хиллари Клинтон одержала бы на выборах победу, если бы не хакерские атаки. Всего 5% республиканцев верят в такой результат.