Жители Брянска лучше всех в стране знают историю России

Жители Брянска признаны лучшими среди знатоков отечественной истории.



Они стали победителями Всероссийского теста по истории Отечества, который был проведен в прошлом году.

Соревнования проходили в субъектах РФ, а также за рубежом. В них приняли участие более 250 тыс. человек, уточняет Интернет-газета «Брянские новости».

Рейтинг был составлен по количеству правильных ответов.



В итоге по среднему баллу список лидеров возглавили Брянская область, Ставрополье и Удмуртия.