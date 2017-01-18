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Жители Брянска лучше всех в стране знают историю России

Таковы результаты Всероссийского теста по истории Отечества

Жители Брянска признаны лучшими среди знатоков отечественной истории.

Они стали победителями Всероссийского теста по истории Отечества, который был проведен в прошлом году.

Соревнования проходили в субъектах РФ, а также за рубежом. В них приняли участие более 250 тыс. человек, уточняет Интернет-газета «Брянские новости».

Рейтинг был составлен по количеству правильных ответов.

В итоге по среднему баллу список лидеров возглавили Брянская область, Ставрополье и Удмуртия.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Жители Брянска лучше всех в стране знают историю России

Таковы результаты Всероссийского теста по истории Отечества

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