Под Рязанью, возможно, нашли незаконное захоронение опасных отходов

Сотрудники ФСБ проверяют информацию о незаконном захоронении опасных химических отходов. Его обнаружили в Турлатове под Рязанью.

Склад, по данным ОНФ, находится на территории бывшего завода «Химволокно».

Как сообщили ранее активисты Народного Фронта, в этом районе незаконно утилизируют концентрированную серную кислоту 77%, которая относится ко II классу опасности.



Якобы каждый день на склад заезжают от 5 до 15 грузовиков, передает РИА «7 новостей».

Сейчас на территории бывшего предприятия взяты пробы почвы, воздуха и воды.

Процессуальное решение по факту хранения опасных веществ будет принято после получения результатов лабораторных исследований.