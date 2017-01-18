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Под Рязанью, возможно, нашли незаконное захоронение опасных отходов

Сейчас проверкой информации занимаются силовики

Сотрудники ФСБ проверяют информацию о незаконном захоронении опасных химических отходов. Его обнаружили в Турлатове под Рязанью.

Склад, по данным ОНФ, находится на территории бывшего завода «Химволокно».

Как сообщили ранее активисты Народного Фронта, в этом районе незаконно утилизируют концентрированную серную кислоту 77%, которая относится ко II классу опасности.

Якобы каждый день на склад заезжают от 5 до 15 грузовиков, передает РИА «7 новостей».

Сейчас на территории бывшего предприятия взяты пробы почвы, воздуха и воды.

Процессуальное решение по факту хранения опасных веществ будет принято после получения результатов лабораторных исследований.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Под Рязанью, возможно, нашли незаконное захоронение опасных отходов

Сейчас проверкой информации занимаются силовики

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