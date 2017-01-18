Русскоговорящих школьников в Эстонии проверяют на лояльность власти

В русскоязычных школах Эстонии проверяют учеников на лояльность государству.

На уроках «Государственная оборона» школьникам предлагают заполнить анкету, в которой нужно ответить на вопрос об отношении к военизированной добровольческой организации «Кайтселиит», сообщают местные СМИ.

Варианты ответа включают в себя несколько прилагательных: надежный, враждебный, мирный, бессмысленный, патриотичный, националистический, безразличный, настораживающий и объединяющий.

Также в анкете есть вопросы «Как ты в целом оцениваешь членство Эстонии в Европейском союзе», «Считаешь ли ты, что Россия может представлять реальную угрозу безопасности Эстонии?», «Я поддерживаю постоянное присутствие на территории Эстонии военных союзников...», «Как ты считаешь, для чего военные союзники находятся на территории Эстонии?». Один из вариантов ответа на последний вопрос: «Для провокации России».