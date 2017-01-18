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Глава МИД Австрии: санкции ЕС против России могут снять постепенно

Условием является выполнение Минских соглашений

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что условием постепенного снятия санкций ЕС с России является полное выполнение Минских соглашений.

«Так как до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого прогресса по Минским соглашениям надо обсуждать постепенное снятие этих мер», - цитирует агентство Sputnik Курца.

Однако, по словам Курца, к санкциям, введенным из-за присоединения Крыма к России, это не относится, пишет сайт «Комсомольской правды».

Напомним, Евросоюз на полгода продлил действие экономических санкций против России в декабре 2016 года, которые должны были прекратить свое действие 31 января 2017 года. Теперь ограничения останутся до 31 июля текущего года. 

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Глава МИД Австрии: санкции ЕС против России могут снять постепенно

Условием является выполнение Минских соглашений

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