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СК проверяет Кромскую больницу, в которой закрыта палата реанимации

Установлено, что необходимое для такого отделения оборудование в клинике есть

СУ СК РФ по Орловской области проводит доследственную проверку деятельности руководства Кромской центральной районной больницы, в которой не работает отделение реанимации. Через населенный пункт Кромы проходит федеральная трасса М-2 «Крым», здесь часто происходят тяжелые аварии, многим пострадавшим требуется срочная квалифицированная помощь. Следователи намерены установить лиц, которые не получили медицинские услуги из-за сложившейся ситуации, сообщает InfoOrel.ru.

Изъяты документы, регламентирующие деятельность ЦРБ. Предстоит выяснить, почему в больнице не функционирует палата реанимации, несмотря на наличие специального оборудования. Одно из обстоятельств уже известно – нехватка медперсонала.

Как ранее писали «Известия», активисты ОНФ во время проверки Кромской центральной районной больницы нашли реанимационное оборудование, закупленное за бюджетный счет, но так и не введенное в эксплуатацию. Они называют такое оборудование «золотыми консервами». Как считают в штабе ОНФ, причиной простоя дорогостоящей техники является отсутствие специалистов, умеющих ею пользоваться.

Известия // среда, 18 января 2017 года

СК проверяет Кромскую больницу, в которой закрыта палата реанимации

Установлено, что необходимое для такого отделения оборудование в клинике есть

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