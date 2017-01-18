Житель Владивостока оплатит штраф за размещение рекламы на памятнике

Во Владивостоке выявили ряд правонарушений со стороны местных жителей. В частности, многим из них предстоит заплатить штрафы за расклеенные в неположенных местах объявления.

Так, одному из местных жителей предстоит выплатить 1000 рублей за размещение объявлений в неположенных местах, в том числе за размещение рекламы на памятнике Ленину возле привокзальной площади. Это же правонарушение обойдется в 1,5 тыс. рублей местной жительнице, которая во второй раз наказывается за нарушение данной статьи и развешивает на деревьях, отмечает РИА PrimaMedia.

Всего по итогам заседания административной комиссии одного из районов было выписано штрафов на общую сумму 76 тыс. рублей.