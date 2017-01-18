Песков напомнил о неоспоримости статуса Крыма

Вопрос Крыма не является дискуссионным, статус этого российского региона неоспорим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль влиять на руководство непризнанных республик ДНР и ЛНР, чтобы получить официальное признание Крыма территорией РФ.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать лишь мирным путем.

По ее словам, вернуть Украине Донбасс не военным путем можно лишь за столом переговоров, при этом «на время» отказавшись от притязаний на Крым.