Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков напомнил о неоспоримости статуса Крыма

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление украинского депутата Надежды Савченко о признании полуострова российским в обмен на Донбасс

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вопрос Крыма не является дискуссионным, статус этого российского региона неоспорим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль влиять на руководство непризнанных республик ДНР и ЛНР, чтобы получить официальное признание Крыма территорией РФ.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать лишь мирным путем.

По ее словам, вернуть Украине Донбасс не военным путем можно лишь за столом переговоров, при этом «на время» отказавшись от притязаний на Крым.

Читайте также:

Савченко предложила Украине план возвращения Донбасса

Песков: Кремль делает всё для урегулирования на востоке Украины

Додон: никто в Молдавии пока не рискнет признать Крым российским

Известия // среда, 18 января 2017 года

Песков напомнил о неоспоримости статуса Крыма

Песков напомнил о неоспоримости статуса КрымаПресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление украинского депутата Надежды Савченко о признании полуострова российским в обмен на Донбасс

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке