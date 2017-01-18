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Новый вид моли назвали в честь Трампа

Характерная «прическа» насекомого напомнила биологу прическу избранного президента США

Американский ученый Вазрик Назари из Калифорнии назвал открытый им новый вид микромоли в честь избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — Neopalpa Donaldtrumpi. Об этом сообщает the Telegraph.

По совам биолога, выбор названия был обусловлен характерной «прической» моли, которая напомнила ему о Дональде Трампе.

Таким образом, подчеркнул Назари, он хочет обратить внимание общественности на вопрос сохранения и изучения новых видов насекомых, сообщает телеканал «Звезда». Он отметил, что многие из них находятся на грани вымирания.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Новый вид моли назвали в честь Трампа

Характерная «прическа» насекомого напомнила биологу прическу избранного президента США

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