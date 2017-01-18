Почти 2 млн тюльпанов высадят на клумбах Красноярска

Специалисты Управления зеленого строительства в Красноярске готовятся к первому весеннему празднику — Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

На сегодняшний день они высадили 140 тыс. тюльпанов. Первые из них расцветут уже в конце февраля, а остальная часть цветов— к 8 марта.



Кроме того, в теплицах готовят 2 млн саженцев однолетних цветов, которые в этом году украсят городские клумбы. Высадка рассады начнется в конце мая — начале июня текущего года.



В это же время «зимние квартиры» покинут 154 пальмы и 88 туй. Летом они украшают улицы Красноярска, а с первыми заморозками их перемещают в теплицы под присмотр специалистов-озеленителей. После обследования деревья смогут адаптироваться к изменившимся условиям, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.