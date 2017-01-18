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Байден обвинил Путина в стремлении разрушить либеральный порядок

Вице-президент США находится с официальным визитом в Давосе

Вице-президент США Джо Байден, находясь с визитом в швейцарском Давосе, заявил, что в США ожидают очередных кибератак России для срыва выборов.

"Самым мощным оплотом нашего трансатлантического партнерства является непоколебимая приверженность Соединенных Штатов всем нашим союзникам по НАТО", — заявил вице-президент США в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы взяли на себя священное обязательство, что нападение на одного является ударом по всем. Это ни при каких обстоятельствах не может быть подвергнуто сомнению", — добавил Байден.

Он также обвинил российского президента Владимира Путина в том, что тот стремится разрушить либеральный порядок и имеет «иное представление о будущем», передает Bloomberg.

Байден также подчеркнул, что успех европейского проекта — это одно из основных условий безопасности США. Вице-президент уходящей администрации Барака Обамы добавил, что необходимо укрепить энергетическую независимость в Европе.

Он также добавил, что Россия послала на Украину "маленьких зеленых человечков" для возбуждения розни и сепаратизма: "Мы должны и впредь поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии", — заявил Байден.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам во время выборов в США.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Байден обвинил Путина в стремлении разрушить либеральный порядок

Вице-президент США находится с официальным визитом в Давосе

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