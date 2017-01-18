Житель Ярославской области умер от гонконгского гриппа

Житель Ярославской области умер на прошлой неделе от гонконгского гриппа А (H3N2), сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным ИА «Ярновости», летальный исход обусловлен поздним обращением пациента за медицинской помощью.

Всего за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано более 10 тыс. новых случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Значительную часть заболевших составляют дети. Эпидемический порог превышен на 40%, в связи с чем карантин в регионе сохраняется.

Наибольший подъем заболеваемости пришелся на период с 9 по 13 января. За это время в регионе госпитализировали более 100 человек. У одного пациента зафиксировано тяжелое протекание заболевания.

Подробнее о том, как распознать у себя симптомы гриппа, где лучше сделать прививку и в каких случаях ее делать нельзя, — в инфографике «Известий»:



Эпидемия гриппа достигнет пика после Нового года​​​​​​​​​​​​​​

