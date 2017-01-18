Движение на линиях римского метро приостановлено из-за землетрясения

Движение на линиях A и B метро Рима приостановлено из-за землетрясения. Магнитуда второго подземного толчка в центре Италии составила 5,6 балла, третьего – 5,5 балла. Об этом сообщило с среду агентство АНСА.

После повторного подземного толчка в 11:14 (13:14 мск) после землетрясения магнитудой 5,6 балла из метро началась эвакуация пассажиров.

О жертвах и пострадавших информации пока не поступало, пишут Дни.Ру.

По словам главы департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо, за помощью пока никто не обращался, началась проверка территории, передает ТАСС.



Новый подземный толчок произошел в 110 км от Рима, на границе столичной области Лацио.

Железнодорожное сообщение в области Абруццо частично прервано.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения, произошедшего24 августа в этойже местности, на границе областей Лацио и Марке, погибли 300 человек.

