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В Воронеже выбрали самый безрассудный поступок представителей элиты

Первое место досталось предпринимателю Анатолию Шмыгалеву за его «картофельную истерику»

Воронежский предприниматель Анатолий Шмыгалев занял первое место в рейтинге представителей местных властей и бизнеса, которые совершали безрассудные поступки в прошлом году.

Лидирующую позицию он занял за то, что закидал картошкой и яйцами дворника. Представитель коммунальных служб, по мнению Шмыгалева, в 7 часов утра слишком громко подметал двор его жилого дома на территории элитного комплекса.

Второе место в рейтинге занял вице-губернатор Геннадий Макин за то, что не помогал своему другу-таксисту в поиске мобильного телефона, который, предположительно, был оставлен в салоне машины. В итоге друг был жестоко избит. 

Третье место досталось экс-главе облизбиркома Владимиру Селянину. На пресс-конференции в день думских выборов он посмеялся над бюллетенем  с надписью «Селянин, покайся! Бдим», а потом вынужден был уйти в отставку в связи со скандалом с подтасовкой результатов голосования.

Рейтинг был составлен читателями ИА «Абирег». Он проводился с 10 по 17 января. В опросе приняли участие 556 человек.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В Воронеже выбрали самый безрассудный поступок представителей элиты

Первое место досталось предпринимателю Анатолию Шмыгалеву за его «картофельную истерику»

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