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Режим ЧП ввели в Испании из-за непогоды

Чрезвычайное положение ввели на всей территории страны, за исключением Канарских островов

Режим чрезвычайного положения в связи с резким похолоданием и начавшимися снегопадами ввели почти на всей территории Испании, исключением стали только Канарские острова.

Желтый или оранжевый уровень опасности объявлен в автономных сообществах Испании. В стране резко похолодало, начались снегопады, сильные порывы ветра, сообщают испанские синоптики, сообщает сайт «Комсомольская правда».

В ряде регионов Испании температура опустились до минус 12 градусов.

Оранжевый уровень опасности введен в Арагоне. А в Барселоне из-за ветра, достигающего скорости 80 км/ч, и высоты волн до 3 м введен желтый уровень, передает «РИА Новости».

Известия // среда, 18 января 2017 года

Режим ЧП ввели в Испании из-за непогоды

Чрезвычайное положение ввели на всей территории страны, за исключением Канарских островов

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