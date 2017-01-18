Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

На янтарном месторождении под Калининградом построят аттракционы

Возле поселка Янтарный появится смотровая вышка

Янтарный комбинат намерен построить на Приморском месторождении смотровую вышку, а также организовать развлекательный комплекс для отдыха посетителей. Документ с планами строительства опубликован на сайте государственных закупок.

Как сообщает Клопс.Ru, планируется снести янтарную пирамиду (облицованную янтарем беседку) и возвести на ее месте новую.

Техническое задание предусматривает строительство многофункционального комплекса и нескольких аттракционов. Среди них — шестиметровая смотровая вышка и «Вход в шахту» с имитацией участка железнодорожного полотна и геодезической пирамиды. Стоимость работ оценивается в 20 млн рублей. Аттракционы планируется построить до 30 июня 2017 года.

Крупнейшее в мире Приморское месторождение янтаря находится возле поселка Янтарный на Балтийском море, в 40 км от Калининграда. Янтарный комбинат планирует вложить более 200 млн рублей в горно-обогатительное производство на этом участке.

Известия // среда, 18 января 2017 года

На янтарном месторождении под Калининградом построят аттракционы

Возле поселка Янтарный появится смотровая вышка

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке