На янтарном месторождении под Калининградом построят аттракционы

Янтарный комбинат намерен построить на Приморском месторождении смотровую вышку, а также организовать развлекательный комплекс для отдыха посетителей. Документ с планами строительства опубликован на сайте государственных закупок.

Как сообщает Клопс.Ru, планируется снести янтарную пирамиду (облицованную янтарем беседку) и возвести на ее месте новую.

Техническое задание предусматривает строительство многофункционального комплекса и нескольких аттракционов. Среди них — шестиметровая смотровая вышка и «Вход в шахту» с имитацией участка железнодорожного полотна и геодезической пирамиды. Стоимость работ оценивается в 20 млн рублей. Аттракционы планируется построить до 30 июня 2017 года.

Крупнейшее в мире Приморское месторождение янтаря находится возле поселка Янтарный на Балтийском море, в 40 км от Калининграда. Янтарный комбинат планирует вложить более 200 млн рублей в горно-обогатительное производство на этом участке.