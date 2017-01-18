В Тольятти из кранов может потечь вода желто-зеленого цвета

Коммунальные службы Тольятти планируют проверки плотности тепловых сетей одного из районов города.



Для этого они используют органический краситель «уранин».

В течение трех дней, начиная с 23 января, на отопительной котельной в систему теплоснабжения будут добавлять это вещество. Оно окрасит воду во всей системе в желто-зеленый цвет.



В случае если в жилом доме нарушена работа теплообменников или есть несанкционированные врезки в систему, в квартирах из кранов потечет цветная вода.



Если система работает нормально, краситель туда не попадет, сообщает ресурс TLTGorod.ru со ссылкой на специалистов компании «Т Плюс».

Там обратили внимание на то, что уранин соответствует санитарным нормам и является абсолютно безвредным. По санитарным правилам он разрешен для определения утечек воды в теплосетях.