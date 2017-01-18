«Нафтогаз» отказался выплачивать «Газпрому» $5,3 млрд до решения Стокгольмского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

«Нафтогаз» получил от «Газпрома» счета за прошлый год.

«В обосновании к счету «Газпром» ссылается на норму «бери или плати». «Нафтогаз» не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом по вопросу, должно ли применяться положение контракта «бери или плати» в рамках существующего арбитражного спора», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, в «Нафтогазе» подчеркнули, что на протяжении всего 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у «Газпрома» на условиях, применяемых к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах.

Ранее сообщалось, что «Газпром» направил «Нафтогазу» счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II–IV кварталах 2016 года по условию «бери-или-плати».

Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом» контракту купли-продажи газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа.

«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на сумму $5,319 млрд. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней, то есть до 27 января.