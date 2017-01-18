Игрокам ХК «Лада» погасили все долги по зарплате за нынешний сезон

Клуб КХЛ «Лада» больше не имеет долгов перед своими игроками за нынешний сезон. Об этом заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

«Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет», — приводит его слова ТАСС.



Как напоминает ресурс ВолгаНьюс.рф, в середине декабря генеральный директор клуба Владимир Вдовин сообщал, что хоккеисты получили причитающееся за сентябрь и треть зарплаты за октябрь.

Гасить задолженность руководству тольяттинского клуба помогал самарский губернатор.

Добавим, в минувшую субботу «Лада» проиграла московскому «Динамо» (0:5). А затем и ярославскому «Локомотиву (2:4).

Сейчас «Лада» борется за попадание в десятку Восточной конфедерации.