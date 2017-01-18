Игрокам ХК «Лада» погасили все долги по зарплате за нынешний сезон

Это было сделано с помощью областных властей
Клуб КХЛ «Лада» больше не имеет долгов перед своими игроками за нынешний сезон. Об этом заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
«Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет», — приводит его слова ТАСС.
Как напоминает ресурс ВолгаНьюс.рф, в середине декабря генеральный директор клуба Владимир Вдовин сообщал, что хоккеисты получили причитающееся за сентябрь и треть зарплаты за октябрь.
Гасить задолженность руководству тольяттинского клуба помогал самарский губернатор.
Добавим, в минувшую субботу «Лада» проиграла московскому «Динамо» (0:5). А затем и ярославскому «Локомотиву (2:4).
Сейчас «Лада» борется за попадание в десятку Восточной конфедерации.