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Игрокам ХК «Лада» погасили все долги по зарплате за нынешний сезон

Это было сделано с помощью областных властей

Клуб КХЛ «Лада» больше не имеет долгов перед своими игроками за нынешний сезон. Об этом заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

«Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет», — приводит его слова ТАСС

Как напоминает ресурс ВолгаНьюс.рф, в середине декабря генеральный директор клуба Владимир Вдовин сообщал, что хоккеисты получили причитающееся за сентябрь и треть зарплаты за октябрь.

Гасить задолженность руководству тольяттинского клуба помогал самарский губернатор.

Добавим, в минувшую субботу «Лада» проиграла московскому «Динамо» (0:5). А затем и ярославскому «Локомотиву (2:4).

Сейчас «Лада» борется за попадание в десятку Восточной конфедерации.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Игрокам ХК «Лада» погасили все долги по зарплате за нынешний сезон

Это было сделано с помощью областных властей

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