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Сахалин и Камчатку сняли из космоса в формате Timelaps

Запись опубликовали на видеохостинге в YouTube

Самый большой остров России — Сахалин засняли на видео. Запись выложили в сеть и опубликовали на видеохостинге в YouTube.

Ролик длительностью в одну минуту сняли формате Timelaps — с эффектом замедленной съемки. На записи запечатлена жизнь на Камчатке и Сахалине в период с 1 по 8 октября 2016 года, отмечает ИА SakhalinMedia

Ранее остров удалось заснять из космоса российскому космонавту-испытателю, командиру международного экипажа корабля «Союз» Сергею Рыжикову, находящемуся на МКС.  На его снимке видны центральная и южная части острова. Фотографии космонавта были опубликованы в аккаунте социальных сетей госкорпорации «Роскосмос».

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Сахалин и Камчатку сняли из космоса в формате Timelaps

Запись опубликовали на видеохостинге в YouTube

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