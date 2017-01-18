Сахалин и Камчатку сняли из космоса в формате Timelaps

Самый большой остров России — Сахалин засняли на видео. Запись выложили в сеть и опубликовали на видеохостинге в YouTube.

Ролик длительностью в одну минуту сняли формате Timelaps — с эффектом замедленной съемки. На записи запечатлена жизнь на Камчатке и Сахалине в период с 1 по 8 октября 2016 года, отмечает ИА SakhalinMedia.

Ранее остров удалось заснять из космоса российскому космонавту-испытателю, командиру международного экипажа корабля «Союз» Сергею Рыжикову, находящемуся на МКС. На его снимке видны центральная и южная части острова. Фотографии космонавта были опубликованы в аккаунте социальных сетей госкорпорации «Роскосмос».

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