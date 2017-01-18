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Матвиенко: попытки надавить на Трампа потерпят фиаско

По мнению спикера Совфеда, у избранного президента США хватит сил реализовать предвыборную программу

Россия предложит форматы сотрудничества с конгрессом США после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с конгрессом США, мы предложили форматы такого сотрудничества, и в случае выстраивания вновь избранным президентом и его командой политики на диалог с Россией, я думаю, и конгресс, в свою очередь, начнет понимать важность такого сотрудничества», — заявила она.

Матвиенко отметила, что Россия будет в том числе и со своей стороны инициировать предложения по налаживанию сотрудничества с конгрессом США после инаугурации избранного президента США.

«Я оцениваю его (Трампа) уже многие сказанные слова, что выстраивание нормальных отношений с Россией — это благо для Америки, мира. Я надеюсь, что у него хватит воли, сил реализовать свою предвыборную кампанию и его понимание, что для Америки хорошо, а что плохо», — добавила она. 

По мнению спикера Совфеда, все попытки надавить на Трампа обречены на фиаско. 

Известия // среда, 18 января 2017 года

Матвиенко: попытки надавить на Трампа потерпят фиаско

По мнению спикера Совфеда, у избранного президента США хватит сил реализовать предвыборную программу

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