Матвиенко: попытки надавить на Трампа потерпят фиаско

Россия предложит форматы сотрудничества с конгрессом США после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с конгрессом США, мы предложили форматы такого сотрудничества, и в случае выстраивания вновь избранным президентом и его командой политики на диалог с Россией, я думаю, и конгресс, в свою очередь, начнет понимать важность такого сотрудничества», — заявила она.

Матвиенко отметила, что Россия будет в том числе и со своей стороны инициировать предложения по налаживанию сотрудничества с конгрессом США после инаугурации избранного президента США.

«Я оцениваю его (Трампа) уже многие сказанные слова, что выстраивание нормальных отношений с Россией — это благо для Америки, мира. Я надеюсь, что у него хватит воли, сил реализовать свою предвыборную кампанию и его понимание, что для Америки хорошо, а что плохо», — добавила она.



По мнению спикера Совфеда, все попытки надавить на Трампа обречены на фиаско.