КНР против присутствия представителей Тайваня на инаугурации Трампа

В Китае выступили против того, чтобы представители Тайваня присутствовали на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в ходе брифинга представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай против того, чтобы администрация Тайваня посылала кого-либо из официальных лиц для участия в церемонии. Призываем США не иметь никаких официальных контактов с Тайванем и не позволить тайваньским представителям посетить инаугурацию», — сказала она, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что бывший председатель оппозиционной Демократической прогрессивной партии Тайваня Ю Сикунь вылетел в Вашингтон, чтобы принять участие в инаугурации Трампа.