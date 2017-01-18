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КНР против присутствия представителей Тайваня на инаугурации Трампа

Китай призвал Штаты не иметь никаких официальных контактов с островом

В Китае выступили против того, чтобы представители Тайваня присутствовали на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в ходе брифинга представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай против того, чтобы администрация Тайваня посылала кого-либо из официальных лиц для участия в церемонии. Призываем США не иметь никаких официальных контактов с Тайванем и не позволить тайваньским представителям посетить инаугурацию», — сказала она, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что бывший председатель оппозиционной Демократической прогрессивной партии Тайваня Ю Сикунь вылетел в Вашингтон, чтобы принять участие в инаугурации Трампа.

Известия // среда, 18 января 2017 года

КНР против присутствия представителей Тайваня на инаугурации Трампа

Китай призвал Штаты не иметь никаких официальных контактов с островом

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