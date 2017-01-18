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СМИ: жертвами взрыва в Мали стали более 80 человек

На территории военного лагеря, который находится в городе Гао, сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в военном лагере на севере Мали погибло более 80 человек.

Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел в городе Гао, где размещен лагерь с местными военные и миротворческими силами ООН. Они вместе осуществляли патрулирование для обеспечения мира на севере страны.

Отмечается, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи и вертолеты.

По некоторым данным, взрыв осуществил смертник.

Полномасштабная гражданская война в Мали развернулась после падения режима полковника Муаммара Каддафи в Ливии, на стороне которого воевали туарегские сепаратисты. Вернувшись на родину, они прихватили с собой много современного оружия и повернули его против центральных властей.

Поражения на фронте привели к свержению президента Амаду Тумани Туре. Сепаратисты воспользовались острой борьбой за власть в Бамако и провозгласили независимое «Государство Азавад», включив в него всю северную часть Мали. Причем в борьбе с общим врагом — центральным правительством — они пошли на союз с местным филиалом «Аль-Каиды» и близкими к нему группировками, такими как «Ансар ад-дин» («Защитник веры»).

Однако уже к лету 2012 года сепаратисты рассорились с ними. В итоге власть в «Азаваде» захватили радикальные исламисты, объявившие затем поход на столицу страны.

С 2013 года здесь действуют представители ООН в рамках урегулирования ситуации в стране.

Известия // среда, 18 января 2017 года

СМИ: жертвами взрыва в Мали стали более 80 человек

На территории военного лагеря, который находится в городе Гао, сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль

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