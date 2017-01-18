СМИ: жертвами взрыва в Мали стали более 80 человек

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в военном лагере на севере Мали погибло более 80 человек.



Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел в городе Гао, где размещен лагерь с местными военные и миротворческими силами ООН. Они вместе осуществляли патрулирование для обеспечения мира на севере страны.



Отмечается, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи и вертолеты.



По некоторым данным, взрыв осуществил смертник.

Полномасштабная гражданская война в Мали развернулась после падения режима полковника Муаммара Каддафи в Ливии, на стороне которого воевали туарегские сепаратисты. Вернувшись на родину, они прихватили с собой много современного оружия и повернули его против центральных властей.



Поражения на фронте привели к свержению президента Амаду Тумани Туре. Сепаратисты воспользовались острой борьбой за власть в Бамако и провозгласили независимое «Государство Азавад», включив в него всю северную часть Мали. Причем в борьбе с общим врагом — центральным правительством — они пошли на союз с местным филиалом «Аль-Каиды» и близкими к нему группировками, такими как «Ансар ад-дин» («Защитник веры»).



Однако уже к лету 2012 года сепаратисты рассорились с ними. В итоге власть в «Азаваде» захватили радикальные исламисты, объявившие затем поход на столицу страны.



С 2013 года здесь действуют представители ООН в рамках урегулирования ситуации в стране.

