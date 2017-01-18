Международным Ганзейским дням в Пскове выбрали официальные цвета

Их окрасят в зелено-оливковый и светло-песочный
Завершена разработка специального брендбука международных Ганзейских дней. Они пройдут в 2019 году в Пскове.
В частности, на эмблеме будут располагаться три элемента: храм Святой Троицы, русская ладья и волны.
Девиз мероприятия — «Путь навстречу». Цвета для атрибутики — муравленый и светло-песочный.
Как объясняет Псковская лента новостей, зелено-оливковый цвет часто использовали псковские мастера. Светло-песочный же напомнят о белокаменных церквях. Охра символизирует золото куполов храмов, богатство города и покровительство Святой Троицы.
Шрифт напоминает печать древней грамоты.
Символы изобразят в трех языковых вариантах: на русском, английском и немецком.