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Археологи продолжат работы на Малаховом кургане в Севастополе

Там нашли множество артефактов, а также вход в минную галерею

В Севастополе на Малаховом кургане будут проводиться археологические изыскания. Из-за этого сдвинулись сроки ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия, сообщает ИА «Крыминформ».

Ранее считалось, что ничего нового в научном плане этот участок уже не принесет, однако в результате углубленных исследований археологи Института материальной культуры РАН обнаружили там целый ряд артефактов: корабельные орудия, несколько десятков ядер, пули, элементы амуниции, посуда. Также был найден вход в минную галерею. Специалисты изучили архивные документы и пришли к выводу, что раскопки нужно продолжать еще два года.

Музей героической обороны и освобождения Севастополя создан в 1960 году. Частью музейного комплекса являются оборонительная башня Малахова кургана, дом-музей подпольщиков, Владимирский собор.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Археологи продолжат работы на Малаховом кургане в Севастополе

Там нашли множество артефактов, а также вход в минную галерею

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