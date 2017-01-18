Археологи продолжат работы на Малаховом кургане в Севастополе

В Севастополе на Малаховом кургане будут проводиться археологические изыскания. Из-за этого сдвинулись сроки ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия, сообщает ИА «Крыминформ».



Ранее считалось, что ничего нового в научном плане этот участок уже не принесет, однако в результате углубленных исследований археологи Института материальной культуры РАН обнаружили там целый ряд артефактов: корабельные орудия, несколько десятков ядер, пули, элементы амуниции, посуда. Также был найден вход в минную галерею. Специалисты изучили архивные документы и пришли к выводу, что раскопки нужно продолжать еще два года.



Музей героической обороны и освобождения Севастополя создан в 1960 году. Частью музейного комплекса являются оборонительная башня Малахова кургана, дом-музей подпольщиков, Владимирский собор.

