Житель Омска пытался пронести в аэропорт сумку с боеприпасами, однако его задержали сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

По данным РИА «Омск-информ», в ходе личного досмотра у мужчины было изъято 32 предмета, конструктивно схожих с патронами предметов.

«Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются исправными и пригодными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия калибром 9 мм», — уточнили в пресс-службе.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

Читайте также:

В аэропорту Братска задержали мужчину с самодельным японским оружием