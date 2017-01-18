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Житель Омска пытался пронести в аэропорт сумку с боеприпасами

У мужчины изъяли более 30 патронов, пригодных для стрельбы из огнестрельного оружия

Житель Омска пытался пронести в аэропорт сумку с боеприпасами, однако его задержали сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

По данным РИА «Омск-информ», в ходе личного досмотра у мужчины было изъято 32 предмета, конструктивно схожих с патронами предметов.

«Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются исправными и пригодными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия калибром 9 мм», — уточнили в пресс-службе.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Житель Омска пытался пронести в аэропорт сумку с боеприпасами

У мужчины изъяли более 30 патронов, пригодных для стрельбы из огнестрельного оружия

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